Решение ФСБ РФ о погранзонах на границе с Беларусью вступило в силу
РФ приняла такое решение в целях создания необходимых условий охраны госграницы и надеется, что погранзоны станут препятствием для незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды.
РФ приняла такое решение в целях создания необходимых условий охраны госграницы и надеется, что погранзоны станут препятствием для незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды.
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Приказы Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) о создании пограничных зон на границе с Беларусью вступают в силу 7 февраля.
Приказы ФСБ были опубликованы на российском официальном портале правовой информации в начале месяца.
Как следует из документов, погранзоны будут созданы в Псковской, Смоленской и Брянской областях России. Решение вступает в силу 7 февраля. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».
Это решение стало ответной мерой на введение Беларусью безвизового порядка въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск для граждан 80 государств.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает решение ФСБ о введении пограничных зон «чисто политическим выпадом» и подчеркнул, что это нарушает международные договоренности. По его словам, Минск согласовал с Москвой планы о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, в том числе США и
В ответ на это в
Там также назвали заявления о нарушении
В Кремле подчеркнули, что никаких последствий от такого введения для граждан Беларуси и России нет и быть не может. Там добавили, что приказ руководителя соответствующей службы РФ после тщательной проработки и согласования с министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам был опубликован заведомо.
Накануне вступления в силу приказов о погранзонах ФСБ выступила с разъяснением, в котором подчеркнула, что погранзоны создаются для борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой.