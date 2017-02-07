Решение ФСБ РФ о погранзонах на границе с Беларусью вступило в силу

Как следует из документов, погранзоны будут созданы в Псковской, Смоленской и Брянской областях России. Решение вступает в силу 7 февраля. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Приказы Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) о создании пограничных зон на границе с Беларусью вступают в силу 7 февраля.

Это решение стало ответной мерой на введение Беларусью безвизового порядка въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск для граждан 80 государств.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает решение ФСБ о введении пограничных зон «чисто политическим выпадом» и подчеркнул, что это нарушает международные договоренности. По его словам, Минск согласовал с Москвой планы о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, в том числе США и государств-членов ЕС. Россия была не против, сообщил президент. Лукашенко также заявил, что во введении Минском безвизового режима для 80 государств нет угрозы для безопасности России.

В ответ на это в пресс-службе Кремля заявили, что решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минск заранее согласовывал свои планы по введению данного режима с Москвой.

Там также назвали заявления о нарушении каких-либо межгосударственных договоров с Беларусью некорректными.

В Кремле подчеркнули, что никаких последствий от такого введения для граждан Беларуси и России нет и быть не может. Там добавили, что приказ руководителя соответствующей службы РФ после тщательной проработки и согласования с министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам был опубликован заведомо.

Накануне вступления в силу приказов о погранзонах ФСБ выступила с разъяснением, в котором подчеркнула, что погранзоны создаются для борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой.