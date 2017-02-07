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11:22 (мск), источник: Вести Сочи

В годовщину открытия ОИ-2014 стало известно о закрытии уголовного дела против экс-вице-мэра Сочи

7 февраля исполняется ровно три года со дня открытия Олимпийских игр в Сочи. Проведению спортивного праздника предшествовала 7-летняя работа по выполнению Заявочных обязательств, которые курорт дал Международному Олимпийскому комитету.

Для выполнения этой работы в Сочи был создан специальный департамент, который возглавил Александр Карандин. Он также являлся заместителем главы города. Департамент занимался созданием в городе безбарьерной среды и подготовкой городской инфраструктуры. Проведение тестовых соревнований также входило в сферу его ответственности.

Непосредственно во время Игр Александр Карандин был вице-президентом оргкомитета «Сочи-2014», был ответственным за взаимодействие собственников спортивных объектов, представителей МОК и Олимпийской вещательной службы. В частности, отвечал за бесперебойное энергообеспечение соревнований.

В прошлом году у правоохранителей возникло подозрение, что за несколько лет до начала подготовки к Олимпиаде Карандин, работая в администрации, превысил служебные полномочия. Однако следствие не нашло в действиях чиновника признаков состава преступления. Уголовное дело в отношении него закрыто.

Сейчас Карандин занимается строительством, в том числе связанным с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году.

«Подготовка к Олимпийским играм в Сочи дала богатейший опыт всем, кто был причастен к этому грандиозному празднику. Очень здорово, что специалисты такого уровня теперь есть в стране. У нас не зря был слоган “Вместе мы победим!”, теперь подготовка к мундиалю идёт под тем же девизом», — говорит Александр Карандин.

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