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11:12 (мск), источник: НИА Самара

Самарских чиновников попросили не летать первым классом

Фонд оплаты труда работников госорганов Самарской области сокращается на 10%.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал постановление об оптимизации затрат на государственное управление и экономии средств регионального бюджета. В документе говорится о том, что с 1 января 2017 года фонд оплаты труда работников госорганов Самарской области сокращается на 10%.

Также постановление устанавливает ограничение на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих, за исключением случаев, когда «приобретение соответствующей услуги является единственно возможным вариантом для надлежащего исполнения полномочий», пишет Самру.ру.

Кроме того, в документе содержится рекомендация чиновникам при поездках в командировки воздержаться от использования бизнес-терминала в аэропортах, приобретения билетов на авиарейсы 1 класса, съема номеров «люкс» в гостиницах. Впрочем, здесь тоже есть исключение — «случаи отсутствия (нецелесообразности) другого варианта проезда и размещения».

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