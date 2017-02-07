Самарских чиновников попросили не летать первым классом

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал постановление об оптимизации затрат на государственное управление и экономии средств регионального бюджета. В документе говорится о том, что с 1 января 2017 года фонд оплаты труда работников госорганов Самарской области сокращается на 10%.

Также постановление устанавливает ограничение на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих, за исключением случаев, когда «приобретение соответствующей услуги является единственно возможным вариантом для надлежащего исполнения полномочий», пишет Самру.ру.