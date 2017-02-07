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10:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Отстраненному через суд главе Каслинского района нашли замену

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля, РИА ФедералПресс. Собрание депутатов Каслинского района назначило исполняющего обязанности главы района. Им стал первый замглавы Вячеслав Горобец. Глава района отстранен от работы по решению суда на время следствия, сообщает «ФедералПресс».

Александру Грачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период 2012—2013 годов Грачев, будучи заместителем главы района, незаконно выделил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. В 2014 году он принял еще одно незаконное решение — теперь о передаче объекта культурного наследия области «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности.

В результате историческое здание было демонтировано и на участке построили новый объект.

Грачев отстранен от должности по ходатайству следователя СК. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий).

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