Отстраненному через суд главе Каслинского района нашли замену

Александру Грачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период 2012—2013 годов Грачев, будучи заместителем главы района, незаконно выделил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. В 2014 году он принял еще одно незаконное решение — теперь о передаче объекта культурного наследия области «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности.

В результате историческое здание было демонтировано и на участке построили новый объект.

Грачев отстранен от должности по ходатайству следователя СК. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий).