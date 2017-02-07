Решетников притормозил реформу кабмина Прикамья
Отказавшись от премьерских полномочий.
Отказавшись от премьерских полномочий.
Назначение состоялось в тот же день, что и отставка с поста губернатора Виктора Басаргина — инициатора правительственной реформы, которая предполагала упразднение поста премьера. Бывший краевой глава планировал сам исполнять премьерские полномочия.
Накануне исполняющим обязанности губернатора был назначен Максим Решетников, ранее возглавлявший экономический департамент правительства Москвы.
Владимир Рыбакин получил должность