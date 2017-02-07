Решетников притормозил реформу кабмина Прикамья

Вице-премьер правительства Пермского края Владимир Рыбакин пошел на повышение — 6 февраля он был назначен временно исполняющим обязанности председателя регионального кабмина, сообщает «Уралинформбюро».

Назначение состоялось в тот же день, что и отставка с поста губернатора Виктора Басаргина — инициатора правительственной реформы, которая предполагала упразднение поста премьера. Бывший краевой глава планировал сам исполнять премьерские полномочия.

Накануне исполняющим обязанности губернатора был назначен Максим Решетников, ранее возглавлявший экономический департамент правительства Москвы.