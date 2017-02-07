Назаров повезет омских бизнесменов захватывать Казахстан

Визит официальной и деловой делегации Омской области в Павлодарскую область Республики Казахстан запланирован на 15—17 марта 2017 года. Возглавит делегацию губернатор Виктор Назаров. В состав также войдут представители профильных министерств, руководители крупных, средних и малых предприятий региона.

Сейчас в региональном минэкономики формируют список предпринимателей, заинтересованных в установлении бизнес-контактов с коллегами из Казахстана.

«В рамках миссии будут организованы встречи официальных лиц, проведена биржа контактов для заключения взаимовыгодных соглашений между предприятиями и организациями Омской области и Павлодарской области», — отметили в пресс-службе облправительства.

Приоритетными направлениями сотрудничества станут взаимодействие в нефтехимической отрасли, агропромышленном комплексе, машиностроении и металлообработке, в образовательной и культурной сферах.

Минэкономики приглашает представителей предприятий Омской области принять участие в визите.