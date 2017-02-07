Назаров повезет омских бизнесменов захватывать Казахстан
Минэкономики Омской области собирает делегацию предпринимателей для делового визита в Казахстан.
Минэкономики Омской области собирает делегацию предпринимателей для делового визита в Казахстан.
Визит официальной и деловой делегации Омской области в Павлодарскую область Республики Казахстан запланирован на
Сейчас в региональном минэкономики формируют список предпринимателей, заинтересованных в установлении
«В рамках миссии будут организованы встречи официальных лиц, проведена биржа контактов для заключения взаимовыгодных соглашений между предприятиями и организациями Омской области и Павлодарской области», — отметили в
Приоритетными направлениями сотрудничества станут взаимодействие в нефтехимической отрасли, агропромышленном комплексе, машиностроении и металлообработке, в образовательной и культурной сферах.
Минэкономики приглашает представителей предприятий Омской области принять участие в визите.