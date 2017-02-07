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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

С сайта краевого правительства исчез блог экс-губернатора Виктора Басаргина

Сегодня был удален блог бывшего главы региона Виктора Басаргина, размещавшийся на Пермском региональном сервере — perm.ru.

Как сообщила «Ъ» и.о. главы департамента пресс-службы администрации губернатора Галина Цвет, это естественный процесс, связанный со сменой руководителя региона. «В ближайшее время на том же месте появится блог врио губернатора Максима Решетникова», — пояснила госпожа Цвет.

Вчера Виктор Басаргин, возглавлявший регион с 2012 года, принял решение не участвовать в предстоящих губернаторских выборах и подал на имя президента прошение о досрочном прекращении своих полномочий. Вчера же Владимир Путин подписал указ об отставке господина Басаргина и назначении врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, ранее — министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития столицы. Его представление деловой и политической элите региона состоится сегодня в Органном зале Перми.

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