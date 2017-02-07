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11:51 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде предложили изменить закон о муниципальной службе

В Калининграде депутатам областной думы предложили рассмотреть поправки в региональный закон о муниципальной службе.

В частности, документ предусматривает изменения квалификационных требований к замещению муниципальной должности, при этом учтено закрепленное федеральным законом требование о единстве основных квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы.

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы высших и главных групп должностей в муниципальных районах и городских округах, высшей группы должностей в городских сельских поселениях о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не будут применяться: — к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года; — к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 01 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.

Кроме того, вводится требование о предоставлении сведений о размещении информации в интернете муниципальными служащими и лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы.

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