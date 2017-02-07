Заявка на создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее будет доработана с учетом предложений инвесторов

Кроме того, в рамках ТОСЭр планируется реализовать еще семь проектов: организация механической обработки продукции литейного производства; производство ориентированной на экспорт металлургической продукции: опытно-промышленное производство по извлечению олова, цинка, свинца из непрофильной продукции медеплавильных заводов: предприятие по добыче, распиловке гранита и производству из него бордюров, брусчатки, плиты и нестандартных изделий; производство модификаторов асфальтобетона; завод по выпуску изделий из гранита и завод по производству молотых мирокальцитов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, собственные средства в реализацию проектов в Верхнем Уфалее готовы инвестировать ООО «МетМашУфалей» и ОАО «Завод Дормаш». Обе компании в рамках ТОСЭР планируют расширить уже имеющиеся производственные мощности.

Минэконом доработает документы с учётом предложений инвесторов в максимально короткие сроки, заверили в ведомстве. Присвоение городу статуса ТОСЭР даст новые рабочие места. Инвесторам этот статус позволит обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, а также снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет и налог на прибыль до 5% на пять лет.

Кроме того, Верхний Уфалей имеет статус моногорода «красной» зоны, что дает возможность инвесторам привлечь федеральное финансирование по линии Фонда развития моногородов (до 1 миллиарда рублей под 5% годовых) и построить инженерную инфраструктуру полностью за госсчет.

Как уже сообщало агентство, «Уфалейникель» в настоящий момент генерирует убытки, которые покрываются за счет привлечения кредитных ресурсов. В планах компании — временная приостановка деятельности. Собственники и кредиторы завода активно ищут стратегического инвестора. Ситуация находится на контроле у губернатора Бориса Дубровского.

«Правительство области готово оказать максимальную поддержку и содействии при непременном выполнении социальных обязательств и сохранении занятости существующими акционерами и будущими инвесторами», — заверил глава региона.