Заявка на создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее будет доработана с учетом предложений инвесторов
Заявка на создание территории опережающего
Заявка на создание территории опережающего
Как сообщили в
Кроме того, в рамках ТОСЭр планируется реализовать еще семь проектов: организация механической обработки продукции литейного производства; производство ориентированной на экспорт металлургической продукции:
Минэконом доработает документы с учётом предложений инвесторов в максимально короткие сроки, заверили в ведомстве. Присвоение городу статуса ТОСЭР даст новые рабочие места. Инвесторам этот статус позволит обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, а также снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет и налог на прибыль до 5% на пять лет.
Кроме того, Верхний Уфалей имеет статус моногорода «красной» зоны, что дает возможность инвесторам привлечь федеральное финансирование по линии Фонда развития моногородов (до 1 миллиарда рублей под 5% годовых) и построить инженерную инфраструктуру полностью за госсчет.
Как уже сообщало агентство, «Уфалейникель» в настоящий момент генерирует убытки, которые покрываются за счет привлечения кредитных ресурсов. В планах компании — временная приостановка деятельности. Собственники и кредиторы завода активно ищут стратегического инвестора. Ситуация находится на контроле у губернатора Бориса Дубровского.
«Правительство области готово оказать максимальную поддержку и содействии при непременном выполнении социальных обязательств и сохранении занятости существующими акционерами и будущими инвесторами», — заверил глава региона.