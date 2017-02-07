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11:01 (мск), источник: СуперОмск

Татьяну Дернову прочат в министры образования Омской области

Как стало известно «СуперОмску», новым министром образования Омской области может стать Татьяна Дернова.

В настоящий момент чиновник исполняет обязанности министра упомянутого ведомства. Как уточнил источник в облправительстве, Дернова зарекомендовала себя как эффективный сотрудник, и решение о повышении стало логичным в ее карьере.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в понедельник, 6 февраля, 60-летний министр образования Сергей Канунников ушел в отпуск с последующим увольнением. Так что формально он еще министр, и бразды правления передадут Дерновой по завершении отпуска. Это не ранее чем через две недели.

Татьяна Дернова работает в должности первого замминистра образования Омской области с 2012 года. До этого она занимала пост первого заместителя главы департамента образования мэрии Омска.

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