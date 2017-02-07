Назарбаев принял Асанова

«На протяжении всех этих лет мы проводим реформы во всех сферах. По итогам 25-летия независимости страны мы отмечаем положительный экономический рост и улучшение благосостояния народа. Однако вопросы деятельности правоохранительной системы всегда сохраняют свою актуальность. Нами принимаются соответствующие меры, вносятся поправки в законодательство», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с генеральным прокурором Жакипом Асановым. В ходе встречи Асанов доложил главе государства об итогах деятельности правоохранительных органов за 2016 год и планах работы на предстоящий период, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом правоохранительные органы наказывались, если количество зарегистрированных преступлений превышало показатели предыдущего года.

«Данные скрывали, корректировали во избежание наказания. Сейчас же все факты должны регистрироваться в обязательном порядке», — отметил президент Казахстана.

Глава государства был проинформирован о предпринимаемых мерах по сокращению количества проверок бизнес-сообщества в рамках исполнения поручений, данных на расширенном заседании правительства. Кроме того, генеральный прокурор отметил проводимые мероприятия по укреплению межгосударственных отношений в правоохранительной сфере, подготовке кадров в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.

По информации Асанова в рамках реализации Пяти институциональных реформ и Послания президента Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность» в настоящее время принимаются все необходимые меры в решении задач, поставленных перед органами прокуратуры, в том числе по переходу административных и уголовных процессов на электронно-цифровой формат, а также по реализации отдельных проектов.

«Еще один индикатор улучшения общественной безопасности — это количество заключенных в местах лишения свободы. В начале 90-х годов в Казахстане было около 100 тысяч заключенных, на сегодняшний день в местах лишения свободы находятся в три раза меньше, около 36 тысяч человек», — сказал генеральный прокурор.

В завершение президент Казахстана подчеркнул особую роль прокуратуры как надзорного органа страны за соблюдением норм законодательства, отметив необходимость в более тщательном контроле за ходом реализации Пяти институциональных реформ и Послания народу Казахстана.

По итогам встречи главой государства были даны конкретные поручения.