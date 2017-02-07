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11:21 (мск), источник: Nakanune.ru

Дмитрий Ветошкин покинул администрацию губернатора и получил назначение в Избирательной комиссии Свердловской области

Из администрации губернатора Среднего Урала уволился начальник управления печати Дмитрий Ветошкин, теперь его новое место работы — Избирательная комиссия Свердловской области, где он будет отвечать, в том числе, за работу со средствами массовой информации.

Слухмейкеры немедленно отреагировали на кадровые перестановки комментариями о том, что на прежнем посту Ветошкин «умудрялся ставить на районные газеты редакторов, которые были выгодны лично ему», а потому лишился должности начальника управления печати. Как заявил Накануне.RU теперь уже бывший сотрудник администрации главы Свердловской области, все эти слухи — неправда.

«Неправда даже по той простой причине, что у меня в должностных полномочиях не значилось такого пункта, чтобы я кого-то мог уволить или принять на работу, — заявил Ветошкин. — Потому что учредителями всех СМИ, если говорить о государственных автономных учреждениях печати, является управление делами губернатора. И по закону право назначать редакторов имеет только управление делами главы области. Раньше это делалось через постановление регионального правительства. У нас запрашивали мнение о продлении контракта того или иного руководителя СМИ, но у департамента информационной политики, а не у меня лично. В 99% случаев мы говорили “да, согласны”. Помню только единственный неоднозначный случай, по “Красноуральскому рабочему”, где редактору газеты — под 80 лет. Однако и там ситуация разрешилась — руководителю местного СМИ, несмотря на возраст, продлили контракт на год. То есть никогда не возникало вопросов по поводу моих “любимчиков” или “нелюбимчивов” в районках, все эти люди — мои друзья, коллеги, с которыми я съел пуд соли, еще будучи в Невьянске редактором газеты “Звезда” с 1997 по 2007 годы, откуда и пришел в администрацию губернатора. Поэтому обвинить меня в предвзятости по отношению к редакторам районок и местным телекомпаниям — просто глупо и юридически безграмотно».

Свой уход из администрации губернатора нынешний советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области комментировать отказался. Тем не менее, Накануне.RU Дмитрий Ветошкин сказал, что он ушел переводом «с госслужбы на госслужбу», и сегодня — уже на новом месте работы. В его функционал входит, в том числе, работа со средствами массовой информации.

«Все нормально, работаю, вхожу в круг своих полномочий, читаю должностной регламент, знакомлюсь с коллегами. Меня уже представили составу аппарату облизбиркома», — пояснил он.

По мнению чиновника, работать на новом месте будет сложнее, чем на прежнем, учитывая предстоящие избирательные кампании.

«Мне это направление интересно, я, честно говоря, “засиделся” в администрации, где проработал более девяти лет», — сказал Ветошкин Накануне.RU.

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