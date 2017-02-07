ГПУ пришла с обысками в приемную Мосийчука

«У Игоря Мосийчука — обыск. В приемной, официально зарегистрированной на сайте ВР», — написал он.

Об этом на странице Facebook сообщил его коллега по фракции Андрей Лозовой.

Генеральная прокуратура пришла с обыском в приемную народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Сам Мосийчук сообщил, что также ГПУ пришла с обыском к его адвокату Андрею Мамалыге.

В то же время, адвокат считает это местью прокурора Столярчука «за адвокатскую деятельность».

Напомним, в 2015 году Мосийчук был арестован по обвинениям ГПУ во взяточничестве.

В ГПУ заявили, что Мосийчук признался в получении взятки, однако сам нардеп заявил, что признание было сделано под пытками. Кроме того, на рассмотрении Высшего административного суда Украины находится иск Мосийчука о незаконном привлечении его к уголовной ответственности.

Как сообщал «Обозреватель», позже высший админсуд отменил постановление Рады об аресте Мосийчука.