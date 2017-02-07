Дворкович: подвижек в переговорах по газу нет, РФ ждет оплаты долга
Российский
Российский
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Подвижек в переговорах с Беларусью по газовому вопросу нет, Россия
По данным на конец января, долг Беларуси за поставленный в 2016 году российский газ составляет 550 миллионов долларов США. В декабре Минск осуществил авансовый платеж, назвав это «жестом доброй воли». РФ платеж возвратила, подчеркнув, что ждет полной оплаты. В минувшую субботу
«Пока нет подвижек, пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренности, но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», — сказал Дворкович.
Он добавил, что не может прокомментировать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о судебном иске Беларуси о недопоставках нефти со стороны России.
Выступая на VIII съезде Национального союза производителей молока,
«У нас с Беларусью много проблемных моментов, но подчеркну, что взаимодействие на рабочем уровне, на уровне министерств сельского хозяйства, органами, которые занимаются санитарным и
Он добавил, что Россия «надеется на взаимность в этом отношении, будем решать те вопросы, которые есть с нашим взаимодействием на рабочем уровне в надлежащие сроки».