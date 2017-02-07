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12:25 (мск), источник: Sputnik.by

Дворкович: подвижек в переговорах по газу нет, РФ ждет оплаты долга

Российский вице-премьер не смог прокомментировать заявление Лукашенко о нефтяном иске, но отметил, что госорганы двух стран взаимодействуют конструктивно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Подвижек в переговорах с Беларусью по газовому вопросу нет, Россия по-прежнему ждет оплаты за поставленный в республику в 2016 году газ, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По данным на конец января, долг Беларуси за поставленный в 2016 году российский газ составляет 550 миллионов долларов США. В декабре Минск осуществил авансовый платеж, назвав это «жестом доброй воли». РФ платеж возвратила, подчеркнув, что ждет полной оплаты. В минувшую субботу вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отправился в Москву на очередные переговоры.

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«Пока нет подвижек, пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренности, но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», — сказал Дворкович.

Он добавил, что не может прокомментировать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о судебном иске Беларуси о недопоставках нефти со стороны России.

Выступая на VIII съезде Национального союза производителей молока, вице-премьер РФ также отметил, что взаимодействие российских и белорусских органов власти конструктивно, несмотря на наличие некоторых проблем между странами.

«У нас с Беларусью много проблемных моментов, но подчеркну, что взаимодействие на рабочем уровне, на уровне министерств сельского хозяйства, органами, которые занимаются санитарным и фито-санитарным контролем, очень конструктивно, те проблемы, которые есть, открыто обсуждаются, иногда дольше, чем хотелось бы, тем не менее открыто, на понятном друг для друга языке, и мы не политизируем этот вопрос», — сказал он.

Он добавил, что Россия «надеется на взаимность в этом отношении, будем решать те вопросы, которые есть с нашим взаимодействием на рабочем уровне в надлежащие сроки».

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