Разногласия в отношениях Беларуси и России временные — Лебедев

«Отношения Беларуси и России всегда отличались близостью, особо тесными связями на фоне отношений, например, с другими государствами», — отметил Сергей Лебедев. Он глубоко убежден, что общий язык по спорным моментам будет найден.

«Это так же, как в каждой семье: бывают некоторые несогласованности, разногласия, но во главе наших государств стоят мудрые руководители, в этом я убежден, и они найдут решение. Я думаю, что это трудности временные», — сказал он.

Председатель Исполкома абсолютно уверен, что эти временные трудности никоим образом не скажутся на Содружестве.

«И Россия, и Беларусь являются активными сторонниками сохранения и укрепления СНГ. Об этом мне многократно говорили оба президента, главы правительств, это было заявлено публично на многих форумах. У меня на этот счет волнений нет. СНГ остается, и я думаю, что эти временные шероховатости, напряженность в отношениях России и Беларуси ни в коем случае не повлияют на сотрудничество в СНГ», — сказал Сергей Лебедев.