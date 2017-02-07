Президент РМ Игорь Додон встретится с молдавской диаспорой в Брюсселе

— Некоторое время назад получил открытое письмо с просьбой провести встречу с представителями диаспоры здесь, в Брюсселе. Этим вечером пообщался с людьми, которые подписали это письмо, и договорился с ними о том, что завтра, 7 февраля, встречусь со всеми, кто хочет поговорить о Республике Молдова, о проблемах и вопросах, которые волнуют наших сограждан, находящихся за рубежом, — отметил он.

Встреча состоится в 20.00 в Брюсселе 1050 по адресу Франклин Рузвельт авеню, 57.

— Уважаемые сограждане, я открыт к цивилизованному диалогу и готов ответить на все интересующие вас вопросы, — добавил Игорь Додон.