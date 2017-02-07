Президент РМ Игорь Додон встретится с молдавской диаспорой в Брюсселе
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook, сообщает Actualitati.md.
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook, сообщает Actualitati.md.
— Некоторое время назад получил открытое письмо с просьбой провести встречу с представителями диаспоры здесь, в Брюсселе. Этим вечером пообщался с людьми, которые подписали это письмо, и договорился с ними о том, что завтра, 7 февраля, встречусь со всеми, кто хочет поговорить о Республике Молдова, о проблемах и вопросах, которые волнуют наших сограждан, находящихся за рубежом, — отметил он.
Встреча состоится в 20.00 в Брюсселе 1050 по адресу Франклин Рузвельт авеню, 57.
— Уважаемые сограждане, я открыт к цивилизованному диалогу и готов ответить на все интересующие вас вопросы, — добавил Игорь Додон.
Actualitati.md напоминает, что с 6 по 8 февраля Игорь Додон совершает свой официальный визит в столицу Бельгии, где проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками структур ЕС и НАТО.
Это вторая официальная поездка Додона в качестве главы молдавского государства. Свой первый визит он совершил в Москву в середине января. Тогда, помимо встречи с Президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными российскими чиновниками, Игорь Додон встретился и с молдавскими мигрантами, живущими и работающими в России. Встреча проходила в переполненном зале, который едва вместил всех желающих.