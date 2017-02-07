Киртоакэ намерен оптимизировать работу примэрии

По его словам, в этом году будет предложена реорганизация и ликвидация субъектов, предприятий, подразделений, в которых больше нет смысла.

Оптимизация может коснуться Управления сельского хозяйства и продовольствия, которое могут объединить с Управлением торговли, а Социально-экологическое управление с муниципальным предприятием Ассоциация зеленое хозяйство.

Не исключено, что и Управление капитального строительства ожидает этот процесс, так, чтобы оно стало бюджетным учреждением и не зависело от выделяемых ежегодно средств. В 2017 году мы должны упорядочить эти вещи таким образом, чтобы избежать и финансовых, и других проблем, ведь ясно, что финансирование будет минимальным, заявил Киртоакэ.