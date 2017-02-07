«Мы прошли точку невозврата»: что писали СМИ о создании ЕС 25 лет назад

Источник: AP 2016

The Times Пока что Маастрихтский договор — это всего лишь очередной этап в развитии ЕС, гораздо менее важный, чем Единый европейский акт (договор о принципах европейского политического сотрудничества 1989 года. — РБК). Именно поэтому во время подписания соглашения сторонники евроинтеграции больше говорили о работе, которую еще предстоит проделать.

Британская тактика состояла в том, чтобы попытаться максимально ускорить темпы расширения Евросоюза с целью максимально децентрализовать управление внутри сообщества. Не дожидаясь начала британского председательства в ЕС в июле 1992 года, [Дуглас] Херд (министр внутренних дел Великобритании. — РБК) заявил, что приоритетными задачами общего правительства должно стать завершение создания единого рынка и начало территориального расширения ЕС. Он заявил о намерении в самое ближайшее время начать переговоры о вступлении в Евросоюз Австрии, Швеции и Финляндии. Соглашения об ассоциации с Польшей, Венгрией и Чехословакией, по словам министра, должны способствовать присоединению этих стран к ЕС уже в 2000 году. Таким образом, уже к концу XX века Евросоюз может расшириться до 20 стран. Что такое Маастрихтский договор? Маастрихтский договор был подписан 7 февраля 1992 года в Нидерландах. Соглашением, которое было подписано 12 странами, учреждался Европейский союз. Оно вступило в силу 1 ноября 1993 года. Договор создавал общую денежно-валютную систему, которую должен был регулировать Европейский центральный банк. С 1 января 1999 года в странах — членах ЕС должна была появиться общая валюта — евро. Кроме этого, страны — участницы соглашения одобрили так называемые Маастрихтские критерии, соответствие которым удовлетворяло бы условиям вступления в Европейский валютный союз: дефицит государственного бюджета не превышает 3%;

государственный долг не превышает 60% ВВП;

государство в течение двух лет участвует в механизме валютных курсов и поддерживает курс национальной валюты;

уровень инфляции не превышает более чем на 1,5% среднее значение трех стран — участниц Евросоюза с наиболее стабильными ценами;

долгосрочные процентные ставки по гособлигациям не превышают более чем на 2% среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией.

Соглашение о создании Европейского союза, подписанное в Маастрихте 7 февраля 1992 года. | Источник: AFP 2016

France Presse Маастрихтский договор является «мудрым балансом между амбициями и благоразумием, идеализмом и прагматизмом, солидарностью и субсидиарностью», заявил премьер-министр Португалии Анибал Каваку Силва, чья страна в настоящее время председательствует в Евросоюзе. Выступая перед церемонией подписания договора, он сказал, что соглашение является «политическим договором, приспособленным к настоящему и спроецированным на будущее». «Это не финальная стадия. Скорее всего, это начало нового цикла», — отметил он.

Читайте также Британия выступила против создания армии ЕС

Имея в виду более бедных членов ЕС, он сказал, что южные страны также возлагают надежды на будущее сообщества: «Мы не можем разочаровать тех, кто рассматривает ЕС в качестве проводника политических и человеческих ценностей. Очень важно, чтобы Европа не ограничивала себя простым торговым партнерством». Голландский премьер-министр Рууд Любберс, чья страна председательствовала в ЕС в декабре 1991 года, когда был согласован договор, заявил: «Мы уже прошли точку невозврата. Соглашение имеет жизненно важное значение». По его словам, в последние годы европейское сообщество уже показало себя важным игроком на мировой арене. Министр иностранных дел Франции Ролан Дюма после подписания договора заявил, что Евросоюз, который сам по себе является источником благосостояния и фактором мирного существования, станет центром притяжения для стран, которые расположены по соседству с ним. «Говоря это, я имею в виду все страны Восточной Европы», — сказал он.

Флаг ЕС натянутый на площади перед Парламентом Румынии. | Источник: AP 2016

The Independent Разговоры о деньгах — это испытания для самых прочных дружеских отношений. Споры вокруг нового пятилетнего плана расходов Европейского сообщества не станут исключением. В глобальных масштабах расходы Евросоюза в 1993 году будут небольшими — 66 млрд экю (безналичная общеевропейская валюта, в 1992 году ее курс составлял примерно $1,3. — РБК), это сопоставимо с ВВП Швейцарии. Еврокомиссия была убеждена в том, что эта сумма должна увеличиваться примерно на 2,5% в год, к 1997 году она должна составлять около 87 млрд экю. Более бедные южные государства надеются на дополнительное финансирование, которое позволит им выйти на экономический уровень своих более богатых партнеров. Франция, Германия и Великобритания — главные доноры бюджета Евросоюза. Это означает, что каждая из этих стран отдает в бюджет ЕС больше средств, чем получает обратно в виде грантов и финансирования программ развития. Они будут настаивать, что общий бюджет не должен расти так быстро и часть средств может быть сэкономлена, например за счет сокращения расходов на сельское хозяйство. Эту позицию могут поддержать Нидерланды, Бельгия и Дания. Общая сельскохозяйственная политика съедает около 60% расходов ЕС. Вокруг этой ситуации ведутся споры, однако возможное реформирование сельскохозяйственной политики Евросоюза также потребует значительных расходов.

Источник: AP 2016

The Guardian Евросоюз — потомок холодной войны. С момента начала осуществления единой сельскохозяйственной политики строительство объединенной Европы находилось в тени соперничества сверхдержав. Европейские страны объединялись прежде всего по экономическим причинам — это прямое следствие того, что возможное лишение части суверенитета в области обороны или внешней политики воспринималось национальными элитами как угроза существующему мировому порядку. Но те дни уже в прошлом. Теперь при помощи экономической интеграции страны пытаются запустить общий политический проект, но получается не очень хорошо. Худшее состоит в том, что механизм валютных курсов (European Exchange Rate Mechanism, ERM, был создан для стабилизации курсов национальных валют. — РБК) и общая валютная политика способны разрушить строящийся карточный домик.

Читайте также Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи

Маастрихтский договор представляет собой очередной триумф экономики над политикой. Политический союз, предусмотренный соглашением, ничтожен, и Дуглас Херд был частично прав, заявив, что идее национального государства ничего не угрожает. Но был прав лишь частично. Страны, подписавшие соглашение, фактически натянули на себя экономическую смирительную рубашку в попытках довести дело до создания единой валютной зоны с 1 января 1999 года. В Германии растет тревога, что после вступления в Евросоюз страна потеряет часть рынков и получит растущую инфляцию, — неудивительно, что споры в Немецком федеральном банке по поводу обоснованности присоединения страны стали достоянием общественности. В стране опасаются, что условия жесткого валютного соглашения приведут к потере страной положительного сальдо торгового баланса. Главной силой европейской интеграции должны стать внутриевропейские политический и социальный союзы, ее задачами — достижение минимальных общих целей в области образования, профессиональной подготовки, обеспечения жильем и охраны окружающей среды. При этом европейские государства должны быть освобождены от экономических ограничений — только в таком случае они смогут направлять свои средства на достижение этих целей. Создание института общеевропейского бакалавриата, который позволит любому европейскому студенту в течение года проходить обучение в любой стране — члене ЕС, окажет значительно больший положительный эффект на имидж Евросоюза, чем еще одно десятилетие безработицы с уровнем 10%. И уж точно больший, чем введение общей валюты.

Источник: AP 2016

Reuters Не успели лидеры стран поставить подписи под Маастрихтским договором, как в европейском сообществе уже начались дискуссии о том, каким будет будущее Евросоюза.

Читайте также План Терезы Мэй по поводу «брексита»: основные пункты