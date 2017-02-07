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12:05 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов стал свидетелем укладки асфальта в лужи

БЕЛОГОРСК, 7 фев — РИА Новости (Крым). Дорожные строители, осуществляющие ямочный ремонт дорог в Белогорском районе, грубо нарушают технологию и укладывают асфальт прямо в лужи.

Источник: РИА "Новости"

Свидетелем такого «ремонта» стал глава Республики Крым Сергей Аксенов, который перед заседанием Совета министров РК в Белогорске объехал близлежащие села района.

«Едем в Васильевку, наблюдаем, как спокойно в лужу высыпают горячий асфальт. Дождь идет, и, “как положено”, горячим асфальтом эту лужу ровняют. Легкий шок был. Мы строителей остановили, спрашиваем: “Вы что делаете?!”. Они говорят: “Это ямочный ремонт”. Но вы же лужу не высушили! Стоят, чешут голову. Пришлось остановить эти работы. Эта ситуация неприемлемая, так быть не должно», — рассказал Аксенов в ходе выездного заседания правительства.

Глава Республики поручил профильным ведомствам провести проверку по данному факту, принять в отношении руководителей компании-подрядчика соответствующие меры, а также взять ремонт дорог в Белогорском районе под строгий контроль.

«Всю работу проверить, по сегодняшнему дню не засчитывать. Никакие сметы не должны утверждаться, чтобы акты выполненных работ по этим объектам не принимались», — заявил Аксенов.

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