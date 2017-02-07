Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Кремль не согласился с заявлением Трампа
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
СМИ: Боня поблагодарила за поддержку после разрыва с мужем
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12:24 (мск), источник: РИА Новости

Делегация из России примет участие в работе комиссии ПАСЕ в Мадриде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Парламентская делегация РФ примет участие в работе постоянной комиссии (постком) ПАСЕ в Мадриде 10 марта, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Источник: Reuters
Формируем делегацию, человека по три от Госдумы и Совфеда. Приглашение (получено) на постком (так называемая минисессия ПАСЕ — это только руководители делегаций, а не делегации целиком) 10-го марта.
Константин КосачевГлава международного комитета Совета Федерации

Он пояснил, что состав участников делегации пока не определен.

По словам Косачева, по решению Бюро в соответствии с предложением главы Ассамблеи Педро Аграмунта в повестку дня посткома включён вопрос об обмене мнениями с представителями российского парламента о модальностях кооперации между ПАСЕ и парламентом РФ в 2017 году.

Комментарии
4
Amidous Ivanov
понеслось г..вно по трубам:)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
perplexed
"Он пояснил, что состав участников делегации пока не определен."
драчка среди путриотов,кто поедет в юропу.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Да какие там повестки?! Дайте людям еды нормальной поесть . Привезут себе сыров , хамонов ...их-то чемоданы не проверяют .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Володин: Россия не вернется в ПАСЕ до изменения дискриминационных правил
© Ньюстюб
Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
Египет официально назвал крушение лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь