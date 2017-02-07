Делегация из России примет участие в работе комиссии ПАСЕ в Мадриде

Формируем делегацию, человека по три от Госдумы и Совфеда. Приглашение (получено) на постком (так называемая минисессия ПАСЕ — это только руководители делегаций, а не делегации целиком) 10-го марта.

Он пояснил, что состав участников делегации пока не определен.

По словам Косачева, по решению Бюро в соответствии с предложением главы Ассамблеи Педро Аграмунта в повестку дня посткома включён вопрос об обмене мнениями с представителями российского парламента о модальностях кооперации между ПАСЕ и парламентом РФ в 2017 году.