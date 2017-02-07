Вячеслав Шпорт: Навигация на Амуре у Хабаровска точно начнется вовремя
В случае срыва перевозок чиновники, ответственные за речные перевозки, могут потерять свои должности.
В случае срыва перевозок чиновники, ответственные за речные перевозки, могут потерять свои должности.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что пригородная навигация на Амуре у краевой столицы в этом году начнется вовремя. Губернатор также отметил, что он «не позволит играть на нервах горожан», а чиновники, которые не обеспечат сообщение по Амуру в срок, рискуют остаться без работы, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что конфликт интересов между мэрией Хабаровска и «Амурскими пассажирскими перевозками» длится уже больше года. Коммерсанты заявляют, что перевозка дачников приносит предприятию убытки, а в администрации города считают, что добросовестно выполняют свои обязательства.
В середине января этого года директор «Амурских пассажирских перевозок» Игорь Меерсон заявил, что не намерен работать на пригородных речных маршрутах
Сегодня на совещании по вопросу организации речных перевозок, где присутствовали представители перевозчика и мэрии Хабаровска, глава региона заявил, что не допустит срыва навигации.
«Вопрос перевозок граждан на левобережные дачные участки стал политическим. Есть организация, которая этим занимается, и она не должна делать из этого политику — или ездить она не будет. Предупреждаю, чтобы мы детский сад здесь не разводили. Скоро весна, необходимо будет возить людей. Сейчас снова начинают подниматься вопросы — будет ли готов транспорт, начнется ли вовремя навигация и так далее. Так вот, хочу сказать: навигация точно начнется вовремя, независимо от того, хочет этого
В этом году право на перевозку дачников будет разыграно на аукционе, который пройдет с первого марта по первое апреля. Потенциальным перевозчикам предложат три маршрута. Финансирование еще одного дачного рейса взяли на себя краевые власти.