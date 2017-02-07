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12:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт: Навигация на Амуре у Хабаровска точно начнется вовремя

В случае срыва перевозок чиновники, ответственные за речные перевозки, могут потерять свои должности.

Источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что пригородная навигация на Амуре у краевой столицы в этом году начнется вовремя. Губернатор также отметил, что он «не позволит играть на нервах горожан», а чиновники, которые не обеспечат сообщение по Амуру в срок, рискуют остаться без работы, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что конфликт интересов между мэрией Хабаровска и «Амурскими пассажирскими перевозками» длится уже больше года. Коммерсанты заявляют, что перевозка дачников приносит предприятию убытки, а в администрации города считают, что добросовестно выполняют свои обязательства.

В середине января этого года директор «Амурских пассажирских перевозок» Игорь Меерсон заявил, что не намерен работать на пригородных речных маршрутах из-за отсутствия денег на ремонт пяти теплоходов.

Сегодня на совещании по вопросу организации речных перевозок, где присутствовали представители перевозчика и мэрии Хабаровска, глава региона заявил, что не допустит срыва навигации.

«Вопрос перевозок граждан на левобережные дачные участки стал политическим. Есть организация, которая этим занимается, и она не должна делать из этого политику — или ездить она не будет. Предупреждаю, чтобы мы детский сад здесь не разводили. Скоро весна, необходимо будет возить людей. Сейчас снова начинают подниматься вопросы — будет ли готов транспорт, начнется ли вовремя навигация и так далее. Так вот, хочу сказать: навигация точно начнется вовремя, независимо от того, хочет этого кто-то из начальников или не хочет. Просто если один начальник не хочет, за него будет работать другой. Еще раз всех предупреждаю: не надо использовать нервы народа и именем народа трепать нервы друг другу. Предупреждаю всех: чтобы этого больше не было. Прецеденты есть, я могу рассказать, как исчезали руководители, которые этим вопросом заниматься не хотели — на второй день после моего звонка», — заявил губернатор.

В этом году право на перевозку дачников будет разыграно на аукционе, который пройдет с первого марта по первое апреля. Потенциальным перевозчикам предложат три маршрута. Финансирование еще одного дачного рейса взяли на себя краевые власти.

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