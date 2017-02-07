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12:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермякам официально представили и.о. губернатора Максима Решетникова

Новый глава региона пообещал сделать правительство края более открытым.

Максима Решетникова представили представителям политической элиты Прикамья 7 февраля.

Встречу открыл полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Он назвал событие важным историческим моментом. Также полпред отметил, что новый глава региона родился и вырос в столице Прикамья, профессионально состоялся в этом городе, а после приобрёл хороший опыт в Москве.

«Я коренной пермяк, окончил школу № 17. Считаю, что край должен развиваться поступательно. Важные задачи — поддержка промышленности и села. Чиновники должны максимально слышать людей, выйти из кабинетов. Через полгода надеюсь заручиться поддержкой жителей Прикамья», — отметил Максим Решетников.

После г-на Решетникова выступил экс-губернатор Виктор Басаргин и призвал поддержать своего преемника.

Напомним, 6 февраля президент назначил и.о. губернатора Прикамья Максима Решетникова. Временным премьер-министром края назначили Владимира Рыбакина.

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