Пермякам официально представили и.о. губернатора Максима Решетникова

Максима Решетникова представили представителям политической элиты Прикамья 7 февраля.

Встречу открыл полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Он назвал событие важным историческим моментом. Также полпред отметил, что новый глава региона родился и вырос в столице Прикамья, профессионально состоялся в этом городе, а после приобрёл хороший опыт в Москве.

«Я коренной пермяк, окончил школу № 17. Считаю, что край должен развиваться поступательно. Важные задачи — поддержка промышленности и села. Чиновники должны максимально слышать людей, выйти из кабинетов. Через полгода надеюсь заручиться поддержкой жителей Прикамья», — отметил Максим Решетников.

После г-на Решетникова выступил экс-губернатор Виктор Басаргин и призвал поддержать своего преемника.