Пермякам официально представили и.о. губернатора Максима Решетникова
Новый глава региона пообещал сделать правительство края более открытым.
Новый глава региона пообещал сделать правительство края более открытым.
Максима Решетникова представили представителям политической элиты Прикамья 7 февраля.
Встречу открыл полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Он назвал событие важным историческим моментом. Также полпред отметил, что новый глава региона родился и вырос в столице Прикамья, профессионально состоялся в этом городе, а после приобрёл хороший опыт в Москве.
«Я коренной пермяк, окончил школу № 17. Считаю, что край должен развиваться поступательно. Важные задачи — поддержка промышленности и села. Чиновники должны максимально слышать людей, выйти из кабинетов. Через полгода надеюсь заручиться поддержкой жителей Прикамья», — отметил Максим Решетников.
После
Напомним, 6 февраля президент назначил и.о. губернатора Прикамья Максима Решетникова. Временным