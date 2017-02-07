Красносельский: Приднестровье готово выстраивать отношения с ЕС

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт тираспольского лидера, стороны обсудили «развитие взаимодействия Приднестровья и Германии в торгово-экономической сфере, в том числе, в контексте перспектив дальнейшей работы по оптимизации механизма торговли Приднестровья с ЕС».

Об этом заявил президент Вадим Красносельский на встрече в понедельник в Тирасполе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РМ Ульрикой Кноц.

Красносельский заверил, что приднестровская сторона готова к дискуссии и дальнейшим контактом, но с учетом того, что «Приднестровское государство имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выстраивании связей и принятии решений».

Говоря об урегулировании молдо-приднестровских отношений, он сказал, что Тирасполь настроен «на продолжение дискуссии и совместный поиск решения имеющихся проблем».

Согласно сообщению, немецкий дипломат позитивно оценила расширение связей и активизацию взаимодействия приднестровской стороны с международными партнерами, подчеркнув, что «для Германии урегулирование конфликта — важная тема».

Эта тема стала предметом обсуждения и на ее встрече с руководством Верховного совета региона.

Председатель депутатской комиссии по внешней политике и международным связям Виктор Гузун сообщил после встречи, что немецких коллег интересовало, как Приднестровье будет «строить работу с новым председательством ОБСЕ — Австрии».

«Дня нас, депутатов, самым главным является решение проблем наших избирателей. Это признание Молдовой документов, выдаваемых органами Приднестровья, регистрационных номеров автомобилей, свобода передвижения людей и перемещения товаров», — отметил он.

Глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев на встрече с дипломатом выразил признательность Германии за активное участие в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой в 2016 г. в статусе председателя ОБСЕ. По его словам, немецкой дипломатии удалось четко обозначить целый перечень острых проблем в отношениях между сторонами и придать диалогу определенный импульс, который, однако, «в скором времени угас».