Песков: Россия негативно относится к расширению НАТО
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия негативно относится к возможному продолжению расширения НАТО на восток Европы, заявил журналистам
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия негативно относится к возможному продолжению расширения НАТО на восток Европы, заявил журналистам
«В любом случае, если абстрагироваться от
Песков признался, что не хотел бы комментировать сообщения СМИ, «тем более, что
Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа готова дать согласие на принятие в НАТО Черногории, и Флинн будет рекомендовать президенту США поддержать разрешение Черногории вступить в НАТО.