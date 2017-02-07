Песков: Россия негативно относится к расширению НАТО

«В любом случае, если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на Восток хорошо известно — это отношение негативное», — сказал представитель Кремля.

Песков признался, что не хотел бы комментировать сообщения СМИ, «тем более, что каких-либо слов (Майкла) Флинна (советник президента США по национальной безопасности) мы не слышали на этот счет». «Официальных заявлений не было», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа готова дать согласие на принятие в НАТО Черногории, и Флинн будет рекомендовать президенту США поддержать разрешение Черногории вступить в НАТО.