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12:55 (мск), источник: ТАСС

Песков: Россия негативно относится к расширению НАТО

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия негативно относится к возможному продолжению расширения НАТО на восток Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"
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«В любом случае, если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на Восток хорошо известно — это отношение негативное», — сказал представитель Кремля.

Песков признался, что не хотел бы комментировать сообщения СМИ, «тем более, что каких-либо слов (Майкла) Флинна (советник президента США по национальной безопасности) мы не слышали на этот счет». «Официальных заявлений не было», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа готова дать согласие на принятие в НАТО Черногории, и Флинн будет рекомендовать президенту США поддержать разрешение Черногории вступить в НАТО.

Комментарии
27
А Б
Песков сколько угодно может озвучивать свою личную точку зрения или официальную позицию Кремля. Это его работа, его хлеб. Ничего другого от него ждать не приходится. Но в данном случае дело вовсе не в позиции Пескова или власти, а в том, что все больше стран восточной Европы добровольно желают вступить в НАТО для собственной безопасности. И НАТО предоставит им такую гарантию несмотря на любые заявления Пескова.
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А Б
в том, что все больше стран восточной Европы добровольно желают вступить в НАТО для собственной безопасности. И НАТО предоставит им такую гарантию несмотря на любые заявления Пескова.
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Сергей Саморуков
Трамп наш друг и почти брат . Ему можно расширять .
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