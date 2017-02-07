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12:59 (мск), источник: Интерфакс

Песков призвал не выдергивать высказывание Райкина из контекста

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не выдергивать из контекста целого высказывания о России народного артиста Константина Райкина отдельные слова.

Источник: Reuters

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать часть высказывания Райкина о том, что Россия — «некрофильское» государство, и спросили, насколько, как считает Песков, «позволительно такую позицию высказывать».

«Не выдергивайте из контекста. Это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл. Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным: там про другое. Быть может, это не совсем — если это отдельно взять из контекста — не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста», — сказал Песков.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступая в петербургской филармонии, заявил, что российское государство любит мертвых больше, чем живых: «их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем».

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