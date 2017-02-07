Песков призвал не выдергивать высказывание Райкина из контекста
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU —
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU —
В ходе общения с журналистами
«Не выдергивайте из контекста. Это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл. Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным: там про другое. Быть может, это не совсем — если это отдельно взять из контекста — не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста», — сказал Песков.
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступая в петербургской филармонии, заявил, что российское государство любит мертвых больше, чем живых: «их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем».