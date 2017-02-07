Борис Дубровский дал наставления руководителям своих общественных приемных
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал руководителей своих приемных более активно разъяснять жителям принятые властями важные решения.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал руководителей своих приемных более активно разъяснять жителям принятые властями важные решения.
За прошедших год в общественные приемные губернатор поступило более 4700 обращений, из них по трем тысячам приняты положительные решения. «Приёмная не должна превращаться в Книгу жалоб», — обратился к руководителям Борис Дубровский на прошедшей 7 февраля встрече в резиденции губернатора.
Глава региона отметил, что на сегодня люди плохо осведомлены, какие решения принимаются правительством, как решается та или иная проблема. «Многие решения уже приняты, но немногие об этом знают, — подчеркнул губернатор. — Нужно донести людям эту информацию и снять напряжение».
В частности, слабая разъяснительная работа проводится по социальным пособиям и коммунальным платежам. По словам губернатора, область в полной мере выполняет все взятые на себя социальные обязательства, но не всем известно, что социальные пособия имеют заявительный характер.
«Общественные приёмные — это важное звено между властью и общественностью. Важно, чтобы мы чувствовали общую поддержку и имели возможность аналитически оценить текущую ситуацию и перспективы развития», — подчеркнул Борис Дубровский.
Глава региона отметил, что наступивший год будет непростым. Прогнозируется снижение темпов производства в ключевых для региона областях. В отдельных территориях есть напряжённость на рынке труда. Но в целом уровень безработицы не растёт.
Есть «красные» зоны в Верхнем Уфалее, где существует риск серьёзного сокращения на градообразующем предприятии. Приняты уже ряд важных решений, в том числе и по линии службы занятости. Власти держат на контроле ситуацию в этом городе.
«В этом году сМы сделали акцент на выравнивание социально экономической ситуации.
Нам придётся в большей степени опираться на собственные ресурсы и привлечение федеральных средств. Нам с вами предстоит большая и напряжённая работа, надеюсь на вашу поддержку и на ваш труд, — обратился к руководителям общественных приемных Борис Дубровский.