Борис Дубровский дал наставления руководителям своих общественных приемных

За прошедших год в общественные приемные губернатор поступило более 4700 обращений, из них по трем тысячам приняты положительные решения. «Приёмная не должна превращаться в Книгу жалоб», — обратился к руководителям Борис Дубровский на прошедшей 7 февраля встрече в резиденции губернатора.

Глава региона отметил, что на сегодня люди плохо осведомлены, какие решения принимаются правительством, как решается та или иная проблема. «Многие решения уже приняты, но немногие об этом знают, — подчеркнул губернатор. — Нужно донести людям эту информацию и снять напряжение».

В частности, слабая разъяснительная работа проводится по социальным пособиям и коммунальным платежам. По словам губернатора, область в полной мере выполняет все взятые на себя социальные обязательства, но не всем известно, что социальные пособия имеют заявительный характер.

«Общественные приёмные — это важное звено между властью и общественностью. Важно, чтобы мы чувствовали общую поддержку и имели возможность аналитически оценить текущую ситуацию и перспективы развития», — подчеркнул Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что наступивший год будет непростым. Прогнозируется снижение темпов производства в ключевых для региона областях. В отдельных территориях есть напряжённость на рынке труда. Но в целом уровень безработицы не растёт.

Есть «красные» зоны в Верхнем Уфалее, где существует риск серьёзного сокращения на градообразующем предприятии. Приняты уже ряд важных решений, в том числе и по линии службы занятости. Власти держат на контроле ситуацию в этом городе.

«В этом году сМы сделали акцент на выравнивание социально экономической ситуации.

Нам придётся в большей степени опираться на собственные ресурсы и привлечение федеральных средств. Нам с вами предстоит большая и напряжённая работа, надеюсь на вашу поддержку и на ваш труд, — обратился к руководителям общественных приемных Борис Дубровский.