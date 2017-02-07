Кравец отрицает получение 14 миллионов на выборы в Горсовет

До официального старта выборов в Омский городской совет еще несколько месяцев, но партии, желающие видеть там своих кандидатов, уже сгруппировались для прыжка и спешно формируют бюджеты. Одними из первых к главному событию политического сезона 2017 года, подготовились, как выяснилось, коммунисты.

На днях Омский обком КПРФ провел заседание пленума, на котором утвердил расходы на текущий год, причем официально главным событием было названо празднование 100-летнего юбилея Великой Октябрьской революции, к которому готовятся все коммунисты России. Официальная сумма сметы красными не разглашалась, но 4 февраля 2017 года в мессенджере Telegram вдруг появилось сообщение с анонимного канала, в котором утверждалось, что омские коммунисты заполучили перед юбилеем фантастический бюджет.

Осведомленный источник, пользующийся Telegram:

— Сегодня омские коммунисты на своём десятом пленуме пересчитались, проанализировали свою верность идеалам В. Ленина, от души покритиковали действующую власть и утвердили бюджет 2016 года в размере 14 миллионов рублей. Немало для обычной такой партии. Интересно, что основной причиной поражения на сентябрьских выборах 2016 года коммунисты единодушно признали тот факт, что не смогли донести идеалы и установки социалистической идеологии до избирателя.

Никаких источников финансирования автор поста не назвал, но утверждает, что в год 100 летия Великой Октябрьской социалистической революции коммунисты возьмут реванш и «усилят стремление омичей к социализму и наверстают упущенное к выборам в Омский городской совет». По неофициальным данным, в числе спонсоров омских коммунистов могут быть структуры, близкие к известному омскому «олигарху» Сергею Мореву, контролирующему местный агрегатный завод, но официального подтверждения этой информации нет.

Интересно, что лидер омских коммунистов Александр Кравец анонимный вброс категорически опроверг, отметив, что деньги на юбилей только начали собирать. При этом тему выборов и их финансирования он пока не обсуждает.

Александр Кравец, Первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Госдумы России:

— Ничего себе! Впервые об этом слышу. Пока мы не собирали деньги на празднование, но сбор уже идет. Сколько соберем, столько соберем. Информация про 14 миллионов — это какая-то самодеятельность.

Отметим, что фракция КПРФ в Омском городском совете является второй по численности после фракции «Единой России». На прошлых выборах в марте 2012 года КПРФ удалось взять в городском парламенте четверть мандатов. Из 40 выбранных тогда депутатов 10 человек избирались от коммунистов, это

Николай Коломиец, Андрей Ефимов, Леонид Михайленко, Геннадий Дроздов, Иван Ивченко, Александр Краснов, Игорь Петров, Юрий Тюленев, Иван Федин и Николай Эглит.

Не факт, что все из перечисленных вновь будут штурмовать Горсовет. Так, о своем возможном уходе из большой политики уже заявлял 68-летний глава фракции Михайленко.