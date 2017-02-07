Для назначения комиссии для выбора мэра Омска остался месяц

Напомним, выборы градоначальника будут проходить по новой системе — вместо прямого голосования избирателей мэра будет утверждать конкурсная комиссия из 12 человек, половину из которых назначит губернатор, другую половину — горсовет. В число шести членов комиссии со стороны горсовета войдут два почетных гражданина Омска и по представителю от каждой из четырех фракций ОГС.

При этом комиссия должна быть сформирована не позже, чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующего мэра, то есть к 11 марта. С этого момента претенденты могут начинать подавать заявки. Отбор кандидатов будет проходить в три этапа: подача заявок в течение как минимум 20 дней, их регистрация и личное собеседование комиссии с каждым из претендентов. Прошедшие отбор комиссии кандидаты уже будут рассматриваться на заседании горсовета, градоначальника депутаты выберут посредством поименного голосования. При этом за будущего мэра должны проголосовать не меньше половины депутатов — как минимум 21 человек.

«Комиссия рассматривает формально документы, и если в них нет нарушений закона об избирательном праве, то все эти кандидаты выходят на третий этап, на голосование», — отметил первый вице-спикер Василий Мамонтов.

При этом заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов будут закрытыми на усмотрение ее членов — предложение исключить из положения о конкурсе пункт, допускающий удаление прессы с заседаний, сегодня не прошло.

Кроме того, депутат Алексей Саяпин предложил исключить и возможность членам комиссии самим выдвигаться в мэры, что нашло поддержку комитета.

«Хочешь избираться в мэры — не иди в комиссию», — заявил Саяпин.

На все прочие же вопросы и предложения вице-спикер Василий Мамонтов и руководитель фракции «Единой России» в горсовете Николай Чираков заявили, что касающийся конкурсного отбора документ был подготовлен администраций и горсоветом еще в сентябре. При этом на обсуждение ранее его не вносили, дотянув до сего момента, когда уже нет времени обсуждать его на протяжении нескольких заседаний и вносить кардинальные изменения.

«Мы подготовили проект еще в сентябре и до сих пор его не приняли, я считаю, что никаких изменений серьезного характера сюда не внести. Поэтому я предлагаю принять этот документ, потому что у нас уже цейтнот получается», — призвал коллег Василий Мамонтов.

В результате документ одобрили большинством голосов, окончательно утверждать его будет горсовет на пленарном заседании 15 февраля.