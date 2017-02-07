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13:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Первый вице-премьер РФ: В моногородах Приангарья находится хорошо обученная рабочая сила

Сейчас для инвесторов становится очевидно, что в моногородах находится хорошо обученная рабочая сила, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Например, на главных предприятиях в Краснотурьинске Свердловской области, Байкальске Иркутской области или Прокопьевске Кемеровской области есть квалифицированный персонал с высшим и среднетехническим образованием. Есть готовая инфраструктура: электроэнергия, водоканалы, дороги, жилой фонд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Тема моногородов всегда была актуальной. Особенно важной она стала в 2008—2009 годах, когда экономика этих городов сильно пострадала из-за кризиса, сообщает газета «Известия».

«Для градообразующих предприятий, ориентированных на экспорт, сократились внешние рынки; бизнес закрывался и сокращалась налоговая база, обострилась социальная обстановка. Тогда по поручению президента мы создали специальную группу, которая определила количество моногородов — их 319, проанализировала мировой опыт. Оказалось, что ситуация не уникальна для Российской Федерации. Во всех странах, где было развито промышленное производство, в той или иной степени существуют монообразования. В нашей стране есть одна особенность — во всех этих городах развита социальная инфраструктура. Например, в Анжеро-Судженске 14 школ, 28 детских садов. Если вы приедете в любое монообразование, то увидите там школы, детские сады, больницы, которые зависят от муниципальных или региональных бюджетов. Стало понятно, что для стабилизации ситуации в моногородах необходимо диверсифицировать их экономику, снизить их зависимость от одного предприятия», — сказал Игорь Шувалов.

Потом власти стали достаточно быстро выходить из кризиса, острота проблемы моногородов снизилась, но из повестки не ушла. Около сотни городов находятся в «красной зоне», где есть проблемы. Была организована специальная мониторинговая миссия, чтобы оценить ситуацию на внешних рынках для экспортно ориентированных предприятий и возможности Сейчас с созданными управленческими командами решаются проблемы в этой «красной сотне» и создается план по созданию новых точек роста.

В рамках приоритетного проекта по моногородам удалось на ближайшую перспективу сконцентрировать ограниченные бюджетные ресурсы и возможности институтов развития, что позволит выйти на новый уровень развития моногородов. Для примера: только субсидия Фонду моногородов в 2017—2019 годах составит более 15 млрд рублей. Долгое время моногорода были камнем на шее у регионов. Сейчас они развиваются.

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