Максим Решетников: я не решу проблемы региона за один день

«Безусловно, рано еще говорить о какой-то целой программе, о первоочередных и стратегических задачах. Мы все это определим с вами вместе. Но первая задача — это развитие социальной сферы, в первую очередь, вопросы здравоохранения, которые остро стоят в крае. Вопросы образования, соцзащиты.

Второе большое направление — это поддержка экономики, поддержка промышленности, причем как традиционных, ресурсных отраслей, которые составляют основу экономики края, так и поддержку инновационных, технологичных производств и того потенциала, который в крае есть. Безусловно, поддержка края будет относиться к селу, к агропромышленному комплексу.

Именно эти приоритетные направления обсуждались на встрече с президентом страны. Владимир Владимирович меня услышал и поддержал, что это действительно является приоритетными направлениями и на этом должна быть сосредоточена работа всех органов власти края. Безусловно, я не буду обещать решение всех накопленных в регионе вопросов за один день. Мы — те пермяки, кто в Москве, больше верим делам, меньше обещаем, стараемся больше делать. Год только начался и его результаты будут зависеть от того, какой импульс мы сейчас придадим, — заявил врио губернатора Прикамья.

Также Максим Решетников пообещал уделить пристальное внимание работе чиновничьего аппарата.

«Главное здесь то, что мы должны работать в тесном взаимодействии с жителями, с муниципалитетами, с трудовыми коллективами, потому что основная мысль президентского послания была в том, что чиновники должны выйти из кабинетов и должны максимально слышать мнения простых жителей и максимально учитывать это в своей работе. Все возможности у нас для этого есть. Через полгода я рассчитываю заручиться поддержкой жителей и от их мнения будет зависеть, кто свяжет свою судьбу с Пермским краем», — сообщил присутствующим Решетников.

Напомним, Максим Решетников вчера был назначен врио губернатора Прикамья после отставки Виктора Басаргина. До этого он работал в правительстве Москвы, возглавлял департамента экономической политики столицы.