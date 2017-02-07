КПРФ выдвинули кандидатом на пост мэра Омска Виктора Жаркова
Сам депутат Заксобрания региона заявил «СуперОмску», что готов пойти на выборах до конца.
Сам депутат Заксобрания региона заявил «СуперОмску», что готов пойти на выборах до конца.
Стал известен первый претендент на кресло мэра Омска. Кандидатом в градоначальники от регионального отделения КПРФ стал депутат ЗС Омской области Виктор Жарков. Сам Жарков лично подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом «СуперОмска».
«Да, нами было принято решение о выдвижении меня как кандидата от партии на выборы мэра Омска. Я участвовал на выборах и 5 лет назад и добился неплохих результатов. На этот раз формат выборов будет совсем иным, поэтому о
Отметим, что депутат Заксобрания региона уже имеет опыт участия в выборах мэра — 5 лет назад он пытался составить конкуренцию нынешнему градоначальнику Вячеславу Двораковскому, однако проиграл с отрывом в 20% голосов.
Шансы на победу, по его собственным словам, Жарков оценивает трезво — в числе городских депутатов у него есть немало сторонников и, если главным принципом для депутатов горсовета не станет партийность, за него могут отдать свои голоса не только оппозиционеры, но и «единороссы».
Напомним, выборы градоначальника будут проходить по новой системе — вместо прямого голосования избирателей мэра будет утверждать конкурсная комиссия из 12 человек, половину из которых назначит губернатор, другую половину — горсовет. В число шести членов комиссии со стороны горсовета войдут два почетных гражданина Омска и по представителю от каждой из четырех фракций ОГС. Именно комиссия отберет 2 кандидатов, из которых депутаты горсовета и выберут нового градоначальника.