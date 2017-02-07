КПРФ выдвинули кандидатом на пост мэра Омска Виктора Жаркова

Стал известен первый претендент на кресло мэра Омска. Кандидатом в градоначальники от регионального отделения КПРФ стал депутат ЗС Омской области Виктор Жарков. Сам Жарков лично подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом «СуперОмска».

«Да, нами было принято решение о выдвижении меня как кандидата от партии на выборы мэра Омска. Я участвовал на выборах и 5 лет назад и добился неплохих результатов. На этот раз формат выборов будет совсем иным, поэтому о какой-то масштабной избирательной кампании говорить не приходится — но я твердо намерен идти до конца», — заявил Жарков.

Отметим, что депутат Заксобрания региона уже имеет опыт участия в выборах мэра — 5 лет назад он пытался составить конкуренцию нынешнему градоначальнику Вячеславу Двораковскому, однако проиграл с отрывом в 20% голосов.

Шансы на победу, по его собственным словам, Жарков оценивает трезво — в числе городских депутатов у него есть немало сторонников и, если главным принципом для депутатов горсовета не станет партийность, за него могут отдать свои голоса не только оппозиционеры, но и «единороссы».

Напомним, выборы градоначальника будут проходить по новой системе — вместо прямого голосования избирателей мэра будет утверждать конкурсная комиссия из 12 человек, половину из которых назначит губернатор, другую половину — горсовет. В число шести членов комиссии со стороны горсовета войдут два почетных гражданина Омска и по представителю от каждой из четырех фракций ОГС. Именно комиссия отберет 2 кандидатов, из которых депутаты горсовета и выберут нового градоначальника.