Парасюк о визите к полицейскому в больницу: взял 10 человек и бананы, а его нет

«Никто никого не бил, не трогал, не наносил удары. Я потом узнал, что он попал в больницу, я поехал, взял бананы, мандарины, и подумал, что навещу бедного человека, ушиб грудной клетки через бронежилет, гипертонический криз, подумал, что человеку надо витаминов. Взял 10 человек, думал, завезем ему по банану, приехал, а его на месте нет. Это не так смешно, как страшно», — заявил Парасюк во время общения с журналистами в кулуарах Рады, который транслировал 112 Украина.

Он также добавил, что в настоящее время избирается следующая позиция для блокирования железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями в Донбассе.