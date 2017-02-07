Парасюк о визите к полицейскому в больницу: взял 10 человек и бананы, а его нет

«Никто никого не бил, не трогал, не наносил удары. Я потом узнал, что он попал в больницу, я поехал, взял бананы, мандарины, и подумал, что навещу бедного человека, ушиб грудной клетки через бронежилет, гипертонический криз, подумал, что человеку надо витаминов. Взял 10 человек, думал, завезем ему по банану, приехал, а его на месте нет. Это не так смешно, как страшно», — заявил Парасюк во время общения с журналистами в кулуарах Рады, который транслировал 112 Украина.
Он также добавил, что в настоящее время избирается следующая позиция для блокирования железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями в Донбассе.
Напомним, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте произошел конфликт. Сотрудники полиции на блокпосту остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружили карабин СКС. По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины начал конфликтовать и препятствовать проверке. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу.
Позже появилась информация, что участником конфликта был нардеп Владимир Парасюк, который отрицает рукоприкладство в отношении полицейского и говорит, что была только словесная перепалка.