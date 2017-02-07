Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси

«Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается», — заявил Президент.

Глава государства отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам.