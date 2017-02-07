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13:18 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси

7 февраля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Костромской области Российской Федерации Сергеем Ситниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается», — заявил Президент.

Глава государства отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам.

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«Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, — заметил Александр Лукашенко. — Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну».

Лукашенко обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС’В прежние времена объемы нашей взаимной торговли (Беларуси с Костромской областью. — Прим. БЕЛТА) превышали $100 млн. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует, — сказал Президент.

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