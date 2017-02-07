Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси

«Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается», — заявил Президент.
Глава государства отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам.
«Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, — заметил Александр Лукашенко. — Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну».
Лукашенко обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС’В прежние времена объемы нашей взаимной торговли (Беларуси с Костромской областью. — Прим. БЕЛТА) превышали $100 млн. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует, — сказал Президент.