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14:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирские власти ответят на поручение Кремля 16 февраля

Кремль получил обращение, в котором говорится о положении дел в Новосибирске.

Источник: AP 2016

Ответ на обращение новосибирца по поводу роста тарифов на услуги ЖКХ, которое ранее Управление президента России по работе с обращениями граждан и организаций перенаправило правительству Новосибирской области, будет дан 16 февраля 2017 года. Это число обозначено в официальном ответе администрации губернатора и правительства региона на запрос ИА REGNUM.

«Обращение Юрия Зимина зарегистрировано в управлении по работе с обращениями граждан — общественной приемной губернатора области 18 января 2017 года и передано на рассмотрение по компетенции первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову. В соответствии со статьей 12 ФЗ “О порядке рассмотрения обращения граждан РФ” срок рассмотрения обращения в течение 30 дней со дня регистрации. Срок рассмотрения обращения Юрия Зимина — 16 февраля 2017 года. Ответ будет направлен заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обрещении», — сказано в присланном сегодня официальном ответе на запрос ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирец Юрий Зимин в середине января 2017 года направил на имя президента России Владимира Путина обращение, в котором рассказал о положении дел в муниципалитете, и в первую очередь затронул «вопрос жизнеобеспечения города и его жителей» в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля сразу на 15%. Управление президента России по работе с обращениями граждан и организаций поручило правительству Новосибирской области предоставить информацию жителю города Новосибирска по его обращению.

Комментарии
1
рудольф Штаудингер
Точно также и я обращался к Президенту и получил от Знаткова ответ, виноваты федералы: не давали повысить и куча цифр и ни слова : кто струсил доказать на этих цифрах вовремя. А так город банкрот при износе сетей 70% и установке счётчиков.
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