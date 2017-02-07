Анатолий Маховиков остался без работы

Как сообщил «Ъ» сам господин Маховиков, после отставки губернатора Виктора Басаргина автоматически прекратились и его полномочия как советника. «В настоящее время я безработный», — пояснил господин Маховиков.

Господин Маховиков возглавлял администрацию губернатора с мая 2015 года. Ранее он работал сити-менеджером Перми, первым заместителем председателя правительства Пермского края.