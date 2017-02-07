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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Путин принял отставку главы Бурятии Наговицына

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы республики Бурятия», сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

Как следует из текста указа, принята отставка Вячеслава Наговицына «по собственному желанию».

«Назначить Цыденова Алексея Самбуевича временно исполняющим обязанности главы республики Бурятия до вступления в должность лица, избранного главой республики Бурятия», — гласит указ, переданный пресс-службой.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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