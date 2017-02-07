Путин принял отставку главы Бурятии Наговицына
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы республики Бурятия», сообщила
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы республики Бурятия», сообщила
Как следует из текста указа, принята отставка Вячеслава Наговицына «по собственному желанию».
«Назначить Цыденова Алексея Самбуевича временно исполняющим обязанности главы республики Бурятия до вступления в должность лица, избранного главой республики Бурятия», — гласит указ, переданный
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.