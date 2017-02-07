Памятник первостроителям в Ангарске появится ко Дню города

Памятник первостроителям планируют открыть в Ангарске ко Дню города, 28 мая 2017 года. Деньги местных жителей собрали местные жители. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Губернатор региона Сергей Левченко обсудил вопрос благоустройства парка Строителей в Ангарске и установки памятника первостроителям города с мэром АГО Сергеем Петровым и председателем Общественной палаты города Ангарска Анатолием Боринским. Во встрече также принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Красноштанов.

«Мне хорошо знаком этот проект. Без участия области его осуществить трудно. При наличии финансирования из муниципального бюджета мы готовы рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета и привлечения спонсорских пожертвований», — отметил Сергей Петров.

Также он отметил, что первостроители Ангарска достойны быть увековеченными. Эта задача должна быть выполнена ко Дню города нефтехимиков.