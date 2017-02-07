Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как мы растим маленьких тиранов
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
15:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Памятник первостроителям в Ангарске появится ко Дню города

Монумент создается на деньги, собранные горожанами.

Памятник первостроителям планируют открыть в Ангарске ко Дню города, 28 мая 2017 года. Деньги местных жителей собрали местные жители. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Губернатор региона Сергей Левченко обсудил вопрос благоустройства парка Строителей в Ангарске и установки памятника первостроителям города с мэром АГО Сергеем Петровым и председателем Общественной палаты города Ангарска Анатолием Боринским. Во встрече также принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Красноштанов.

«Мне хорошо знаком этот проект. Без участия области его осуществить трудно. При наличии финансирования из муниципального бюджета мы готовы рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета и привлечения спонсорских пожертвований», — отметил Сергей Петров.

Также он отметил, что первостроители Ангарска достойны быть увековеченными. Эта задача должна быть выполнена ко Дню города нефтехимиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спутниковый оператор «Орион» запустил онлайн-кинотеатр
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании выборов
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Россияне стали счастливее
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
В России начались продажи «китайца» за 1,7 млн рублей Компания Geely официально вывела на российский рынок флагманскую модель Emgrand GT
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь