Михаил Бабич: решение о будущем назначении Басаргина не за горами

«Я хотел бы поблагодарить Виктора Федоровича Басаргина за пятилетний период работы. Это было непростое время и в политическом, и экономическом плане. Пережили несколько сложных этапов в экономическом развитии страны и, как следствие, нашего региона. Виктор Федорович делал все возможное, чтобы край выглядел достойно, чтобы все задачи развития экономики региона и майские указы президента, выполнение социальных обязательств — все эти вопросы решались. Тот задел, который создан, позволяет надеяться, что без “раскачки” удастся преумножить то, сделано предыдущими руководителями. Уверен, что мы с Виктором Федоровичем и дальше в любом качестве продолжим совместную работу. Решение о будущем назначении господина Басаргина уже не за горами», — сообщил на встрече с представителями пермской деловой и политической элиты Михаил Бабич.

Напомним, накануне Виктор Басаргин объявил о своей отставке. По решению Владимира Путина, Пермский край в качестве врио губернатора возглавил Максим Решетников, бывший глава департамента экономической политики Москвы.