Главу «Росатома» ждут в Озерске

9 февраля Озерск с рабочим визитом посетит глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте коммуникаций госкорпорации. Он посетит цеха производственного объединения «Маяк» и проведет совещание с руководством.

Стоит напомнить, что 27 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации ФГУП ПО «Маяк». К нему будет присоединен ФГУП «Базальт» (Саратовская область). На реорганизацию отведено 2 года, передает «Уралинформбюро».