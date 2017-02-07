В «Самопомочи» высказались против введения военного положения

Нынешнего правового поля достаточно, чтобы навести порядок как на подконтрольной украинской власти территории страны, так и на линии разграничения. Такой позиции, по словам представителя «Самопомочи» Егора Соболева, придерживается политсила.

«Сейчас на землях Луганской и Донецкой области уже действуют ВГА (военно-гражданские администрации, — ред.). Но они бессильны, когда с ними нет ВСУ, когда нет воли президента. Мы считаем, если мы запретим торговлю с оккупированными территориями, это резко оздоровит ситуацию, война стала прикрытием для торговли… Наше мнение, нынешнего правового поля вполне достаточно, чтобы навести порядок как на свободных территориях, так и на линии фронта», — сказал Егор Соболев.

Напомним, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала принять законопроект об оккупированных территориях, ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях и прекратить торговлю с оккупированными территориями.

Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что в АП не обсуждают вопрос введения военного положения в связи с обострением ситуации на линии разграничения в районе Авдеевки.