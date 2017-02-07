Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
20Ситуация на юго-востоке Украины
14:05 (мск), источник: 112.ua

В «Самопомочи» высказались против введения военного положения

Представители политсилы убеждены, что первоочередная задача — запретить торговлю с оккупированными территориями, а нынешнего правового поля достаточно, чтобы навести порядок в том числе на линии разграничения.

Источник: 112.ua

Нынешнего правового поля достаточно, чтобы навести порядок как на подконтрольной украинской власти территории страны, так и на линии разграничения. Такой позиции, по словам представителя «Самопомочи» Егора Соболева, придерживается политсила.

Читайте также
Климкин допускает введение военного положения при обострении в Донбассе

«Сейчас на землях Луганской и Донецкой области уже действуют ВГА (военно-гражданские администрации, — ред.). Но они бессильны, когда с ними нет ВСУ, когда нет воли президента. Мы считаем, если мы запретим торговлю с оккупированными территориями, это резко оздоровит ситуацию, война стала прикрытием для торговли… Наше мнение, нынешнего правового поля вполне достаточно, чтобы навести порядок как на свободных территориях, так и на линии фронта», — сказал Егор Соболев.

Напомним, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала принять законопроект об оккупированных территориях, ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях и прекратить торговлю с оккупированными территориями.

Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что в АП не обсуждают вопрос введения военного положения в связи с обострением ситуации на линии разграничения в районе Авдеевки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Оппозиционный блок" потребует изменить повестку дня Рады на текущую неделю
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь