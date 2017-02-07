Верховная Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз. Парламентарии 254 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Принятым законопроектом увеличение штрафов в 5 раз за засорение лесов. Кроме этого, законопроект создает дополнительные барьеры для физического уничтожения лесов, в том числе через так называемые санитарные рубки.