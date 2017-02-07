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13:58 (мск), источник: Капитал

Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз

Верховная Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз. Парламентарии 254 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.

Источник: Капитал

Верховная Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз. Парламентарии 254 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Принятым законопроектом увеличение штрафов в 5 раз за засорение лесов. Кроме этого, законопроект создает дополнительные барьеры для физического уничтожения лесов, в том числе через так называемые санитарные рубки.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого закона будет способствовать приведению украинского законодательства в соответствие с международными договорами по охране редких видов животных и растений, их сред обитания (произрастания), усилению защиты территорий и объектов природно-заповедного фонда, усилению борьбы с браконьерством.

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