Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз
Верховная Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз. Парламентарии 254 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.
Верховная Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз. Парламентарии 254 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.
Верховная Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз. Парламентарии 254 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Принятым законопроектом увеличение штрафов в 5 раз за засорение лесов. Кроме этого, законопроект создает дополнительные барьеры для физического уничтожения лесов, в том числе через так называемые санитарные рубки.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого закона будет способствовать приведению украинского законодательства в соответствие с международными договорами по охране редких видов животных и растений, их сред обитания (произрастания), усилению защиты территорий и объектов