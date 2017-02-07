Решетников намерен развивать социальную сферу и промышленность Прикамья

Во вторник полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич представил правительству Пермского края Максима Решетникова в качестве врио губернатора.

«Буду работать на благо региона, благодарю Виктора Басаргина за вклад в развитие края, продолжу все наработки, чтоб регион развивался поступательно. Говорить о полноценной программе еще рано, но мы с вами определим дальнейшую работу. Первая наша задача — это развитие социальной сферы, здравоохранение и образование. И конечно же, поддержка экономики и промышленности — как традиционной, так и инновационной. Безусловно в приоритете поддержка села и агропромышленности», — сказал Решетников, выступая перед коллегами. Он отметил, что возглавлять регион для него двойная ответственность, так как он родом из Перми.

«Я многих из вас знаю, со многими работали вместе. Результаты… будут зависеть от нашей совместной работы, во взаимодействии с жителями региона и муниципалитетами. Я рассчитываю заручиться поддержкой местных жителей…», — сказал врио губернатора.