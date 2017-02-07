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14:32 (мск), источник: Новости Перми

Минфин Прикамья оштрафовал краснокамского чиновника Байваровского на 30 тыс. рублей

Начальник МКУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского района Виктор Байваровский признан виновным в нарушении принятия бюджетных обязательств и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Такое решение 2 февраля приняла начальник Контрольно-ревизионного управления-замминистра финансов Пермского края Наталья Калясева, рассмотревшая обращение из ООО «Западно-Уральская строительная компания».

При проверке выяснилось, что еще 31 марта 2015 года начальник УКСа Байваровский заключил с этой компанией — победителем открытого конкурса — муниципальный контракт стоимостью 130 млн рублей. Предполагалось возведение детского сада на 240 мест в краснокамском микрорайоне «Звездный». Получение денег ожидалось из районного, краевого и федерального бюджетов.

Земское собрание Краснокамского района в бюджете на 2015 год и плановый период на 2016−2017 годы утвердило на строительство детского сада расходы в сумме 24,2 млн рублей. 27 марта 2015 года заказчику в лице УКСа было выделено 21,2 млн рублей. В краевом и федеральном бюджетах по пречине перераспределение средств на другие объекты денег на этот садик не нашлось. Тогда местный чиновник Байваровский 21 июля 2016 года издал приказ об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Компания-подрядчик пожаловалась в администрацию губернатора, которая передала обращение в минфин. Контролеры квалифицировали действия Байваровского по статье 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение принятия бюджетных обязательств». За данное правонарушение краснокамскому чиновнику грозил штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Поскольку он «не проявил должной внимательности и предусмотрительности», штраф назначили в 30 тыс. рублей.

Деньги необходимо выплатить в краевой бюджет в течение 60 дней после вступления в законную силу вынесенного постановления.

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