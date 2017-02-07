В Ростовской области назначен новый начальник управления по противодействию коррупции
Василий Голубев назначил Сергея Серикова на должность начальника управления по противодействию коррупции. Об этом сообщает
Василий Голубев назначил Сергея Серикова на должность начальника управления по противодействию коррупции. Об этом сообщает
Указ о назначении глава региона Василий Голубев подписал 7 февраля.
Сергей Сериков перешел на новую должность с поста начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Сериков работает в органах МВД с 1986 года. В частности, с 2011 по 2014 годы он возглавлял управление на транспорте МВД России по