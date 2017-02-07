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15:18 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области назначен новый начальник управления по противодействию коррупции

Василий Голубев назначил Сергея Серикова на должность начальника управления по противодействию коррупции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Указ о назначении глава региона Василий Голубев подписал 7 февраля.

Сергей Сериков перешел на новую должность с поста начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сериков работает в органах МВД с 1986 года. В частности, с 2011 по 2014 годы он возглавлял управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Напомним, ранее эту должность занимал Сергей Жуков.

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