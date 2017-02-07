Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время сегодняшнего телефонного разговора «условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса». «В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в “нормандском формате”, а затем — продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», — отметили в пресс-службе .

«Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — подчеркнули в Кремле.

Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель

«Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса», — констатирует пресс-служба президента РФ.

В ее сообщении также говорится, что «Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу». «Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать “нормандский формат” для прикрытия своих деструктивных шагов», — заявляют в Кремле.