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14:27 (мск), источник: ТАСС

Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о встречах в нормандском формате и заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время сегодняшнего телефонного разговора «условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса». «В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в “нормандском формате”, а затем — продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», — отметили в пресс-службе .

Путин и Меркель высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине.

«Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — подчеркнули в Кремле.

Лидеры обсудили обстановку на юго-востоке Украины, резко обострившуюся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны.
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«Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса», — констатирует пресс-служба президента РФ.

В ее сообщении также говорится, что «Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу». «Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать “нормандский формат” для прикрытия своих деструктивных шагов», — заявляют в Кремле.

Комментарии
17
serguey andreev
Вспомним историю. Именно донцы возвели на царство малолетнего и слабоумного Михаила Романова, который сам вместе отцом-Филаретом не хотел в цари и скрывался. Сегодня донцы опять решают судьбу русского царя. Если падет Донецк, то следом падет и прогнивший путинский режим.
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КотПтичкин
Учитывая постоянное вранье нашей верхушки у власти удивительно, что с нерукопожатным путиным вообще кто то хочет разговаривать и встречаться!
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А Б
Власть РФ продолжает фарисействовать в обычной и привычной для себя манере. На словах декларируя необходимость прекращения украинского конфликта и соглашаясь со своими западными партнёрами, на деле продолжает сохранять вмешательство во внутренние дела Украины на стороне сепаратистов.
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