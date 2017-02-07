Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович уходит в отставку

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

Вице-мэр проработал в администрации 10 лет. С чем связан уход Липовича, пока неясно.

«Положительных результатов очень много, и я благодарю Евгения Ефимовича за многолетнюю успешную работу. Безусловно, он является высочайшим профессионалом своего дела. Для нас он по-прежнему остается членом команды, который внес масштабный вклад в развитие нашего города и вписал свое имя в историю Екатеринбурга», — сказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Напомним, Евгений Липович продвигает «транспортную реформу» в Екатеринбурге, которая вызвала много споров и критики. Кроме того, Липовича часто критикуют в связи с такими болезненными для екатеринбуржцев нерешаемыми проблемами, как уборка снега зимой, грязи осенью и весной, и скверное состояние дорог летом.