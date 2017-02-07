Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович уходит в отставку
Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович уходит из администрации.
Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович уходит из администрации.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Положительных результатов очень много, и я благодарю Евгения Ефимовича за многолетнюю успешную работу. Безусловно, он является высочайшим профессионалом своего дела. Для нас он
Напомним, Евгений Липович продвигает «транспортную реформу» в Екатеринбурге, которая вызвала много споров и критики. Кроме того, Липовича часто критикуют в связи с такими болезненными для екатеринбуржцев нерешаемыми проблемами, как уборка снега зимой, грязи осенью и весной, и скверное состояние дорог летом.