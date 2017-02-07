Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с Центробанком РФ в сфере борьбы с кибератаками

FinCERT осуществляет сбор, анализ и распространение информации о кибератаках, разрабатывает рекомендации по отражению кибератак, взаимодействует с правоохранительными органами и оперативными службами ФСБ. Основная

деятельность FinCERT направлена на обеспечение информационной безопасности организаций кредитно-финансовой сферы.

Двустороннее сотрудничество между Департаментом информационных технологий и связи Самарской области и FinCERT подразумевает под собой обмен информацией о зафиксированных кибератаках и наблюдаемых тенденциях развития векторов кибератаках на информационные системы.

Организованно оповещение уполномоченных сотрудников информацией о зафиксированных инцидентах информационной безопасности, индикаторах компрометации систем, а также осуществляемых спам рассылках и попытках внедрения вредоносного программного обеспечения.