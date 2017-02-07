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15:24 (мск), источник: НИА Самара

Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с Центробанком РФ в сфере борьбы с кибератаками

Департамент информационных технологий и связи Самарской области заключил соглашение о сотрудничестве и информационном обмене с центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере главного управления безопасности и защиты информации Банка России — FinCERT.

FinCERT осуществляет сбор, анализ и распространение информации о кибератаках, разрабатывает рекомендации по отражению кибератак, взаимодействует с правоохранительными органами и оперативными службами ФСБ. Основная
деятельность FinCERT направлена на обеспечение информационной безопасности организаций кредитно-финансовой сферы.

Двустороннее сотрудничество между Департаментом информационных технологий и связи Самарской области и FinCERT подразумевает под собой обмен информацией о зафиксированных кибератаках и наблюдаемых тенденциях развития векторов кибератаках на информационные системы.

Организованно оповещение уполномоченных сотрудников информацией о зафиксированных инцидентах информационной безопасности, индикаторах компрометации систем, а также осуществляемых спам рассылках и попытках внедрения вредоносного программного обеспечения.

Двусторонний обмен информацией позволил организовать обмен опытом в борьбе с современными киберугрозами, повысить уровень компетенции, а так же выработку универсальных сценариев ликвидации последствий инцидентов информационной безопасности. Взаимодействие Департамента информационных технологий и связи Самарской области и FinCERT на взаимовыгодных условиях позволит повысить эффективность работы обеих сторон по реагированию на инциденты информационной безопасности, а так же других участников, взаимодействующих с FinCERT, сообщает пресс-служба облправительства.

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