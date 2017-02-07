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14:37 (мск), источник: РБК

Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья

Прмьер-министр Дмитрий Медведев поддержал бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации. Об этом сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

По словам Исаева, вопрос о бессрочном продлении приватизации был рассмотрен по просьбе избирателей.

«Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», — сказал Исаев.

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Представитель «Единой России» отметил, что депутаты фракции обсудили данную тему с жителями субъектов России. По его словам, «называются все новые категории». В частности, речь идет о жителях ​общежитий промышленных предприятий, которые «сейчас утратили собственность в этих общежитиях», а также «жителях военных городков».

В понедельник стало известно, что депутаты-единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев внесли поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан. Профильный комитет Госдумы по ЖКХ в понедельник предварительно одобрил поправку. Александр Сидякин сообщал РБК, что возможно бессрочное продление действия программы.

При этом ранее Дума в первом чтении приняла внесенный Сидякиным законопроект, который предполагал прекращение действия программы бесплатной приватизации жилья с 1 марта 2017 года. По словам депутатов, это вызвало ажиотаж в Москве и некоторых других городах.

Комментарии
6
Ольга Лысенко
Ну , наконец, хоть что то дельное сказал.
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Олег Вещий
Смысл парить мозг каждый год? Записали бы в законе сразу - год окончания приватизации 3500 от РХ. Хотя, при таком законе невозможно, практически, создать доходные дома... и решать многие вопросы в недвижимости... но это так... отступление от темы.
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Вячеслав Горб
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья. мог бы и сам инциировать.
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