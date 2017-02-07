Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья

«Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», — сказал Исаев.

По словам Исаева, вопрос о бессрочном продлении приватизации был рассмотрен по просьбе избирателей.

Представитель «Единой России» отметил, что депутаты фракции обсудили данную тему с жителями субъектов России. По его словам, «называются все новые категории». В частности, речь идет о жителях ​общежитий промышленных предприятий, которые «сейчас утратили собственность в этих общежитиях», а также «жителях военных городков».

В понедельник стало известно, что депутаты-единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев внесли поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан. Профильный комитет Госдумы по ЖКХ в понедельник предварительно одобрил поправку. Александр Сидякин сообщал РБК, что возможно бессрочное продление действия программы.

При этом ранее Дума в первом чтении приняла внесенный Сидякиным законопроект, который предполагал прекращение действия программы бесплатной приватизации жилья с 1 марта 2017 года. По словам депутатов, это вызвало ажиотаж в Москве и некоторых других городах.