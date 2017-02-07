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15:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании выборов

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду. Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов.

Источник: Reuters

Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.

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Экс-президент не раз заявлял, что он не знал о превышении лимита предвыборных расходов, установленного в то время на уровне в 22,5 млн евро.

Кроме Саркози, в фальсификации отчетности подозреваются еще 13 человек, среди которых бывшие функционеры UMP.

Расследование по делу о превышении допустимых расходов на предвыборную кампанию, известному как дело «Бигмалион», было начато в 2014 году.

По версии следствия, махинации с документами, которые помогли скрыть дополнительные расходы, проводились через рекламную фирму «Бигмалион».

Саркози в 2012 году проиграл выборы, тогда президентом стал социалист Франсуа Олланд. В 2016 году Саркози хотел снова выдвигаться в президенты, но проиграл праймериз.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
А Б
В стране с развитыми правовыми гарантиями равного доступа к выборам для всех кандидатов в президенты это нормально. И привлекут, и осудить могут, того и гляди ещё и посадят. Представить себе такое в РФ просто невозможно, хотя разница в условиях доступа к СМИ у кандидатов на выборах президента РФ такова, что не заметить её не может разве что слепорй
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