О чем говорили Додон и Туск в Брюсселе

Додон с 6 по 8 февраля находится с официальным визитом в Брюсселе. Вместе с ним в состав делегации вошли советник президента по внешней политике Андрей Негуца, вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, советник главы государства по вопросам реинтеграции Василе Шова, посол Молдовы при Евросоюзе Еуджен Карас, посол Молдовы в Бельгии Юрие Реницэ.

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон в ходе дискуссии с председателем Совета Европы Дональдом Туском заявил о необходимости трехстороннего диалога между Молдовой, Россией и Евросоюзом.

«Подчеркнул, что сейчас для Молдовы жизненно необходимо восстановить отношения с Российской Федерацией, поэтому предложил инициативу начать переговоры по вопросам торговли в трехстороннем формате — ЕС, Молдова и Россия», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с тем, глава государства поблагодарил Евросоюз за рекордную финансовую помощь, оказанную Молдове в течение восьми лет, но выразил сожаление в связи с тем, что она не привела к улучшению качества жизни граждан республики.

«Несмотря на оптимистичные прогнозы о развитии страны после подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, в реальности, спустя два года с начала его реализации ситуация в стране ухудшилась. Имею в виду макроэкономические показатели, качество жизни граждан, индексы восприятия коррупции, а также независимость различных институтов и свободу масс-медиа», — написал Додон.

Также президент подчеркнул, что с 2009 года число сторонников евроинтеграции в стране упало с 68% до 38%.

«Если в результате парламентских выборов или в рамках возможного референдума решится, что Соглашение об Ассоциации должно быть аннулировано, то в качестве президента поддержу эту инициативу», — написал Додон.